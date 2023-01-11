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المالية الروسية تطرح عملات أجنبية في سوق عملات المحلية

مال وأعمال

المالية الروسية تطرح عملات أجنبية في سوق عملات المحلية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قالت وزارة المالية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تخطط لبيع عملات أجنبية بما يعادل 54.5 مليار روبل في الفترة من 13 يناير إلى 6 فبراير من العام الجاري.

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ووفقا لوزارة المالية الروسية فإن حجم المبيعات اليومية سيعادل 3.2 مليار روبل. وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع تراجع عائدات الميزانية من صادرات النفط والغاز في شهر يناير الجاري.

وفي سوق العملات الروسية، انخفض سعر صرف الدولار بحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، بواقع 1.30 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 68.50 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.11 روبل إلى 73.78 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + إنترفاكس

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