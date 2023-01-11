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مصر والسعودية تقتربان من إنجاز مشروع طال انتظاره

مال وأعمال

مصر والسعودية تقتربان من إنجاز مشروع طال انتظاره
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تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وخاصة مشروع الربط مع السعودية الذي سيكون بعد انتهائه أكبر خط ربط موجود في المنطقة.

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وتمتلك مصر احتياطيا كبيرا من الطاقة على إنتاجها للطاقة المتجددة بأكثر من 6000 ميجا وات، فضلًا عن الاستثمارات الضخمة والطموحة التي يتم تنفيذها حاليا في مشروعات إنتاج الكهرباء.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى تبادل 3000 ميغاوات، فضلا عن الربط بين إفريقيا وآسيا.

وكشفت وزارة الكهرباء عن الانتهاء من حوالي 87% من طول الخط الهوائي الكهربائي الواقع داخل الأراضي المصرية بدر - طابا جهد 500 ك.ف، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من التقرير المبدئي للمسح البحري ويجري مراجعته من استشاري المشروع.

وقالت الكهرباء إنه رغم التحديات العالمية من نقص سلاسل الإمداد والمواد الخام، وخاصة الخامات الإلكترونية والتي تمثل 60% من توريدات المشروع، يجري العمل على الانتهاء من ألف و500 ميجاوات في أول مايو 2025 وألف و500 ميجاوات في أول نوفمبر 2025.

يذكر أنه تم الاتفاق مع الشركات الفائزة بمناقصات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في أكتوبر 2021، بإجمالي استثمارات 1.8 مليار دولار.

المصدر: RT

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