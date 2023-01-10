حلاق وغيرها.. وظائف شاغرة بأجور عالية في روسيا

صنف طبيب الأسنان ومهندس المساحة والحلاق في تصنيف الوظائف الشاغرة الأعلى أجرا في روسيا لشهر يناير الجاري، وتتراوح رواتب هذه الوظائف بين 150 ألفا و400 ألف روبل.

وجاء ذلك بحسب نتائج دراسة أجراها موقع متخصص في التوظيف بروسيا، وقالت الدراسة إن "عيادة خاصة في سان بطرسبورغ تقدم أحد أعلى الرواتب لطبيب الأسنان، ويجب أن يكون المتقدم حاصلا على تعليم طبي عال وأن يمتلك خبرة عملية في مجال جراحة الأسنان لمدة ثماني سنوات على الأقل".

ومن الوظائف الشاغرة ذات الأجر المرتفع، أشارت الدراسة إلى الحلاق، إذ يمكن لصاحب هذه المهنة العثور على وظيفة براتب يصل إلى 180 ألف روبل شرط أن يتمتع بخبرة ومهارات عالية.

كذلك لفتت الدراسة إلى وجود وظيفة شاغرة لمهندس مساحة في سخالين براتب يصل إلى 250 ألف روبل، ويجب أن يتمتع المتقدم بخبرة عمل تبلغ 5 سنوات على الأقل.

المصدر: تاس