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ارتفاع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى في 5 سنوات

مال وأعمال

ارتفاع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى في 5 سنوات
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 21.3% في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر.

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وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 20.5 بالمئة، ارتفاعا من 18.7 بالمئة في نوفمبر الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.

وجاء هذا في أعقاب إعلان البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر2022، عن تطبيق نظام سعر صرف مرن للدولار، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وبناء على الخطوة الأخيرة للبنك المركزي المصري وصل سعر صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الثلاثاء إلى مستوى 27.45 جنيه للشراء، و27.55 جنيه للبيع.

المصدر: وكالات

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