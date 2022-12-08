بالأرقام.. ارتفاع كبير بمعدل التضخم في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر الماضي إلى 19,2% ، في مقابل 6,2% خلال نوفمبر 2021، بارتفاع 13%.

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ولفت لارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 30,9%، والنقل والمواصلات بنسبة 16,6% خلال نوفمبر على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 7,7%، و الرعاية الصحية بنسبة 12,4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 30,1%.

وذكر الجهاز أن هناك ارتفاعا بتكلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 13,8%، والثقافة والترفيه بنسبة 32,2%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 8%.

وزادت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 6,8%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 16,1%، والملابس والأحذية بنسبة 14,4%، والاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 0,6%.

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع 9% خلال أكتوبر ليسجل 16,3%، و7,3% خلال سبتمبر ليسجل 15,3%، بعد أن ارتفع في أغسطس 8,9% ليبلغ 15,3%، وفي يوليو بنسبة 8,5% ليسجل 14,5%، وكذلك في يونيو بنسبة 9.4% ليسجل 14.7%، وارتفع في مايو بنسبة 10,4% ليبلغ 15,3%، وفي إبريل الماضي بنسبة 10,5% ليسجل 14,9%.

وزاد معدل التضخم السنوي في مارس بنسبة 7,3% ليبلغ 12,1%، وفي فبراير بنسبة 5,1% ليبلغ 10% في مقابل 4,9% خلال فبراير 2021، بينما كان سجل 8% خلال يناير، و6,5% خلال ديسمبر 2021، بينما كان يبلغ 6.2% خلال نوفمبر، و7.3% خلال أكتوبر، بينما كان يسجل 8% في سبتمبر.

وسجل معدل التضخم السنوي نحو 6.4% خلال أغسطس، و6.1% خلال يوليو، و5.3% خلال يونيو، و4.9% خلال مايو، و4.4% خلال إبريل، و4.8% خلال مارس، و4.9% خلال فبراير 2021، بينما كان يسجل 4.8% خلال يناير.

المصدر: صدى البلد