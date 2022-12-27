مصر تقترب من إنجاز أكبر مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، إنه تم إنجاز 90% من أكبر حديقة ترفيهية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم.

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وأشارت، في بيان إلى أن الحديقة تقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري أن الحديقة مقامة على مساحة تتجاوز 1000 فدان، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يحتوي على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

ويضم المشروع: بحيرة القراءة والعلوم، وحديقة تعليمية للأطفال، والساحة الاحتفالية وبحيرة الفنون، والحديقة التراثية، والنادي الريفي، والنادي الرياضي، والساحة المركزية، ومجمع المطاعم، والسينما المفتوحة، والحديقة التفاعلية، وحديقة الأعمال الفنية، وبحيرة القوارب، وواحة الرفاهية، وحديقة ذات طابع إسلامي

المصدر: وكالات