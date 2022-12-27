البورصات الآسيوية تحقق مكاسب بعد تخفيف الصين قيود كورونا

حققت معظم أسواق الأسهم الآسيوية مكاسب اليوم الثلاثاء بعد إعلان الصين تخفيف المزيد من القيود المرتبطة بفيروس كورونا على الرغم من تفشي الفيروس على نطاق واسع.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الاثنين أن القادمين من خارج البلاد لن يضطروا بعد الآن للخضوع لحجر صحي بداية من الثامن من يناير المقبل.

وقفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 3089.39 نقطة. بينما كانت بورصة هونغ كونغ مغلقة بسبب عطلة عيد الميلاد كما هو الحال في أستراليا.

وارتفع مؤشر (نيكي 225) في طوكيو بنسبة 0.3 بالمائة إلى 26476.27 نقطة، كما ارتفع مؤشر (كوسبي) الكوري الجنوبي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 2323.52.

وفي بانكوك، ارتفع مؤشر (إس إي تي) بنسبة 0.6 بالمائة، بينما سجل مؤشر (سينسيكس) في مومباي ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمائة.

وكانت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.

المصدر: أ ب