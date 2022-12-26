السعودية.. استثمارات في تركيا بقيمة 3.3 ترليون دولار

كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، أن بلاده تسعى لتحقيق استثمارات مباشرة بقيمة 3.3 ترليون دولار، في إطار رؤية 2030.

ونظمت لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الخزانة والمالية التركية منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي بمشاركة نحو 100 شركة سعودية.

وخلال المنتدى قال الوزير إن بلاده ترغب في توزيع هذه الاستثمارات على جميع المجالات وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية.

وأوضح الفالح أن السعودية تسعى للاستثمار في مجالات الصناعات التحويلية والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والاستدامة والاقتصاد الأخضر والمعادن وصناعة التعدين والألمنيوم والتيتانيوم والخدمات اللوجستية والإسكان والطاقة ورأس المال.

ودعا الفالح الشركات التركية أيضا للاستثمار في بلاده، قائلا: "نهدف لتوجيه هذه الاستثمارات إلى كافة المجالات وندعو الجميع للاستثمار في هذه المجالات، أريد التأكيد على عدة مجالات لتعزيز شراكتنا، الأول مجال الصناعات التحويلية، فمجال الصناعات التحويلية في تركيا قوي فهو قريب جغرافيا وقريب من الأسواق المحورية كأوروبا، يمكننا تعزيز تعاونا الاقتصادي بالتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا ورأس المالي، ويبرز أمامنا أيضا الغذاء والصناعات المعدنية والتعدين كمجالات استثمارية".

وذكر الفالح أن السعودية تسعى لتحقيق استثمارات بقيمة 3.3 ترليون دولار بحلول عام 2030.

وأضاف : "هذا يمثل أكثر من نصف الخليج، نرى في الأفق مشاريع جديدة وتعمل المملكة على تلبية الاحتياجات السكنية لشعب شاب وحيوي، السعودية تقدم للأصدقاء من تركيا فرصا فريدة في قطاع الانشاء".

وأعلن وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، في كلمته في منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي في اسطنبول، أن حجم التجارة، الذي كان 3.7 مليار دولار في عام 2021، ارتفع إلى 4.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2022.

وأشار النبطي إلى أن حجم التجارة الخارجية بين تركيا والسعودية يجب أن يستهدف 30 مليار دولار، وقال: "أدعو المستثمرين في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواقنا".

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المصدر: صحيفة زمان التركية