أسعار الذهب تنخفض في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، انخفاضا سعريًا مؤقتا، بالتزامن مع الصعود الذي سجله سعر شراء الدولار داخل البنك المركزي المصري.

وخسر الذهب عيار 21 تقريبا 130 جنيها تقريبا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار ليسجل 24.6896 جنيه للشراء، و24.7441 للبيع، بالإضافة لارتفاع الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه.

وسجل الذهب عيار 21 في مصر 1620 جنيها (شراء)، و1570 جنيها (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيها على كل جرام للمصنعية، وسجل عيار 18- 1388.5 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 1345.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيها على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 9050 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 11 ألف جنيه.

المصدر: المصري اليوم