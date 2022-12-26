ارتفاع سهم "روس نفط" بعد قرار لمساهمي عملاق النفط الروسي

ارتفع سهم شركة "روس نفط" الروسية، في تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن وافق مساهمو الشركة على توزيع أرباح عن 9 أشهر من العام 2022.

وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، ازداد سعر سهم شركة "روس نفط" بنسبة 1.44% إلى 348.75 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء الارتفاع بعد أن وافق مساهمو شركة "روس نفط" على توزيع أرباح أسهمهم عن 9 أشهر من العام 2022 ، بواقع 20.39 روبل روسي لكل سهم.

وفي بورصة موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.60% إلى 2136.8 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.03% إلى 982.9 نقطة.

المصدر: RT + برايم