افتتاح المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال من الجزائر ومنطقة الساحل

افتتح أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق يوم الجمعة بتمنراست، أعمال المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال من الجزائر ومنطقة الساحل على هامش الدورة 36 لمعرض الأسيهار الدولي.

وحضر الملتقى كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، ووزير الصناعة والتجارة في مالي، والأمين العام لوزارة التجارة في النيجر.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن هذا اللقاء هو الأول من نوعه في تمنراست، حيث يجتمع رجال أعمال من الجزائر ومن جميع دول الساحل، لمناقشة سبل تطوير المبادلات بين هذه الدول.

وأسفر اللقاء عن توقيع 4 اتفاقيات تتعلق بتأسيس مجلس أعمال جزائري تشادي،

واتفاق بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ومؤسسة التسيير السياحي بتمنراست،

واتفاقية بين مؤسستين تجاريتين من الجزائر وتشاد، واتفاقية بين مؤسسة التسيير السياحي بتمنراست، ومجمع تجاري.

ومن بين الاتفاقات ستقوم شركة جزائرية لتصنيع النسيج بتصدير نحو 3 ملايين يورو، من منتوجاتها إلى دولة تشاد.

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المصدر: الشروق الجزائرية