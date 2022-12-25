المركزي المصري يوجّه باستثناء فئات من قرارات توفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد

أصدر المصرف المركزي المصري كتابا إلى البنوك يتضمن استثناء بعض الفئات من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد.

وذكر مصدر مصرفي أن المركزي المصري وجّه البنوك بتوفير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية، لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك في حال طلب العميل تلك الاستخدامات، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك.

وأوضح المصدر أن المركزي أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر 2022، كي يتمكّن العميل من الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلبه لها.

وأضاف المصدر أن البنك المركزي أكد على عدم وجود أية حدود لاستخدام العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أوبطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية