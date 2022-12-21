بوريسوف يكشف حجم خسائر "روس كوسموس" في 2022

قال يوري بوريسوف مدير عام هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن خسائر هذه المؤسسة الحكومية في هذا العام ستزيد على 50 مليار روبل.

وأضاف بوريسوف: "تبلغ الخسائر المتوقعة لعام 2022 أكثر من 50 مليار روبل. وكان السبب الرئيسي لهذه الخسائر يرتبط بالتنظيم غير السليم لعمل المؤسسات التابعة للهيئة".

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وأوضح بوريسوف، أن الهيئة تحملت هذه الخسائر، لأن المؤسسات المختلفة عانت من وجود خلل في توفير المكونات الإلكترونية والتنظيم غير السليم لتنفيذ العمليات الإنتاجية والتسيب وعدم انضباط في العمل، وهو ما جعلها لا تنفذ في المواعيد المحددة طلبيات الدولة.

ووفقا له، بلغت خسائر "روس كوسموس" في 2021 الماضي، 31 مليار روبل (أكثر من نصف مليار دولار). ونوه بأن الوضع تدهور أكثر بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، عندما تخلت "روس كوسموس"، عن عدد من العقود الدولية، بما في ذلك لتوريد المحركات، وكذلك خدمات إطلاق ونقل الأجهزة الفضائية.

المصدر: نوفوستي