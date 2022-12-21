الدولار بـ70 روبلا لأول مرة منذ 11 مايو

أظهرت نتائج المداولات في بورصة موسكو اليوم الأربعاء، أن الروبل يواصل تراجعه أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة.

في البداية قفز الدولار فوق الـ 70 روبلا للمرة الأولى منذ 11 مايو، ثم تراجع قليلا بعد ذلك ليقف عند حدود السبعين روبلا.

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ويتم تداول اليوان حول 9.99 روبل، أما اليورو فوصل سعر تصريفه إلى أعلى من 74 روبلا.

صباح اليوم (عند الساعة عند 7.16 ) بلغ سعر صرف الدولار في حسابات الغد 69.84 روبل، وقبل دقيقة واحدة كان قد ارتفع إلى 70.04 روبل.

المصدر: نوفوستي