كم تستورد مصر من القمح سنويا؟

أعلن مساعد أول وزير التموين للاستثمار في مصر إبراهيم عشماوي، أن مصر من أكبر الدول استيرادا واستهلاكا للقمح حول العالم، والتي تصل إلى 25 مليون طن من القمح سنويا.

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وقال عشماوي خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الناس والبنوك، إن مصر تستورد نحو 50%، فيما يصل انتاج مصر من ذلك الاستهلاك نحو 45%.

وأضاف عشماوي أن سلاسل الإمداد كلفت مصر نحو 5.6 مليار جنيه علي نحو سنوي، ولكن بعد بناء الصوامع تم تخفيض التكلفة إلي مستوى مقبول نسبيا.

وأكمل، هناك 7 مستودعات تحت الإنشاء بحجم تكليفي نحو 5 مليار جنيه، وبحجم احتفاظي سيصل عند 40 مليار جنيه، ليصل بذلك إلي تحقيق احتياطي يكفي لمدة 6 أشهر.

وقال إبراهيم عشماوي، إن مصر تمكنت من توفير نحو 22% من إجمالي الاستيراد عن طريق سلاسل الإمداد والتي وصلت سابقا نحو 85%، وجاء ذلك عبر تنفيذ خطة لإنشاء الصوامع والمستودعات.

وتابع، نستهدف عن طريق آلية عمل البورصة السلعية الفترة الحالية توفير متطلبات السوق الداخلي والربط مع السلع الخارجية وتبادلها، بالتزامن مع نسبة العمالة داخل قطاع التبادل الغذائي والسلعي في مصر والتي وصلت نحو 30%.

وأشار إلى مصر تستهدف الأيام المقبلة الانتهاء من إنشاء 60 صومعة بحجم استيعابي يصل نحو 100 ألف طن، وذلك بالشراكة مع أربعة بنوك مساهمة من داخل القطاع المصرفي المصري.

المصدر: الأسبوع