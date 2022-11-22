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مصر تطرح قمحها للبيع في البورصة

مال وأعمال

مصر تطرح قمحها للبيع في البورصة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنه "نظرا لتداعيات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالميا، سيتم طرح كميات للبيع من مخزون الأقماح عبر البورصة المصرية".

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وأوضحت أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستكون طرفا بائعا ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

وتابعت: "حتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذه ( ‏المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك ‏كمشتري للاقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب على ‏شركات المطاحن الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ‏التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولا".

المصدر: RT

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