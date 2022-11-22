مصر تطرح قمحها للبيع في البورصة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنه "نظرا لتداعيات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالميا، سيتم طرح كميات للبيع من مخزون الأقماح عبر البورصة المصرية".

إقرأ المزيد

وأوضحت أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستكون طرفا بائعا ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

وتابعت: "حتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذه ( ‏المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك ‏كمشتري للاقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب على ‏شركات المطاحن الراغبة في التقدم على هذه المزايدات ‏التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولا".

المصدر: RT