مصر.. المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر

أكدت وزارة التموين المصرية أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في البلاد يكفي لأكثر من 6 أشهر.

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وأشارت الوزارة إلى "توافر مخزون كاف من السلع الغذائية لديها"، خاصة سلع المنظومة التموينية التي تصرف ضمن مقررات الدعم التمويني لأصحاب البطاقات التموينية، والمقيد عليها 64 مليون مواطن مستحقون للسلع شهريا".

وأوضحت أن "المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي لمدة تزيد عن 6 أشهر"، لافتة إلى "قرب تحقيق الاكتفاء من سلعتي السكر والأرز"، الذي يستمر توريده حاليا من المزارعين في المحافظات الزارعة للأرز، حيث تستهدف الوزارة تأمين مخزونها بمليون ونصف طن من الأرز الشعير خلال حصاد هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يشمل:

- مخزون الأرز الاستراتيجي: اقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

- مخزون الزيت الاستراتيجي: أكثر من 6 أشهر.

- مخزون السكر الاستراتيجي: اقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

- مخزون اللحوم الاستراتيجي: 6 أشهر.

- مخزون القمح الاستراتيجي: يزيد عن 7 أشهر للمرة الأولى".

المصدر: "الوطن"