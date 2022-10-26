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الإناث هن الأطول عمرا بينهم.. كم بلغ عدد المسنين في مصر؟

مجتمع

الإناث هن الأطول عمرا بينهم.. كم بلغ عدد المسنين في مصر؟
Sputnik
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كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج عن نسبة كبار السن في البلاد، لافتة إلى أن "الإناث هن الأطول عمرا بينهم".

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وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين في مصر، قالت القباج: "هناك نحو 7.1 مليون مسن في مصر، وكانت الإناث الأطول عمرا بينهم، فيما بلغت نسبة التعليم بين المسنين في البلاد نحو 56 %؜، ونسبة التشغيل تبلغ 1.1 مليون مسن، ونحو 56%؜ من بينهم يحصلون على المعاشات".

وأضافت: "عدد دور الرعاية المخصصة للمسنين بلغ 164 دار، والأغلب منها دور خاصة لتوفير الرعاية اللازمة لها".

وتابعت: "لأول مرة أطلقنا قانون للمسنين، وتمت مناقشته بمجلس النواب ومجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يخرج للنور قريبا، وسيضمن حق كبار السن في الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيل الاجتماعي، وكفل أيضا ممارسة الرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، كما أنه سيخرج بصندوق لرعاية المسنين نراه عن قريب".

المصدر: "القاهرة 24"

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