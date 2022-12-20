مصر.. إزالة 3 مناطق كاملة من القاهرة ونقل سكانها

كشف رئيس حي مصر القديمة في مصر محمد السيد ليلة، الموقف من إزالة 3 مناطق كاملة خلف سور مجري العيون ونقل سكانها إلى وحدات حضارية.

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وقال ليلة، إنه تم الانتهاء من إزالة 95% من المناطق الثلاث وهي السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة، وسيتم الانتهاء من أعمال الإزالات بالكامل في أقرب وقت.

وأضاف رئيس حي مصر القديمة أن أعمال الإزالات جارية ويتم بالتوازي معها نقل السكان أولا بأول إلى وحدات مجهزة وكاملة الخدمات والمرافق.

وتشمل هذه المناطق، بحسب إحصائية سابقة لمحافظة القاهرة خلال أعمال الحصر لها، 520 عقارا يسكنها 1660 أسرة وعدد محال يبلغ 241 محلا، و30 عقارا تجاريا مستقلة، إلي جانب 11 عقارا مهجورا و9 قطع أراضي فضاء و5 عقارات مغلقة و2 زريبة.

يأتي ذلك في إطار استكمال إزالة المنطقة المجاورة لسور مجري العيون بمصر القديمة، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل وتحويلها لمجتمع حضاري سكني ترفيهي.

المصدر: مصراوي