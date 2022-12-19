كم تبلغ مليارات الكويت في مصر؟

كشف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين في مصر علاء السقطي، عن حجم استثمارات الكويت في مصر.

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وأضاف أن الاستثمار العربي المشترك دائما ما يكتسب أهمية خاصة تتعلق بالرغبة الكامنة لدى جميع العرب في تحقيق التكامل وإقامة تكتلات اقتصادية عربية قوية تستطيع مواجهة التحديات العالمية وتحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات فيما بينهم، مشيرا إلي أن دولة الكويت تحتل المركز الثاني كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بعد السعودية، حيث تتجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حاجز الـ15 مليار دولار.

وأوضح أن ما تشهده مصر من تطورات اقتصادية يحمل في طياته فرص استثمارية هائلة أمام الجانب الكويتي، وذلك في ظل التطور الكبير الذي أنجزته الحكومة المصرية الحالية في البنية التحتية والبيئة التشريعية ومناخ الأعمال، بالإضافة إلي تطورات سعر الصرف والانخفاض الشديد للجنيه أمام الدينار الكويتي، الأمر الذي قد يعظم من الجدوي الاقتصادية لإقامة مشروعات مشتركة في هذا التوقيت، وقبل أن تعاود أسعار الجنيه إلي الارتفاع مرة أخرى، كما هو متوقع بعد استكمال مصر لخطط النمو والتعافي الاقتصادي من الأزمات المتتالية منذ بداية عام 2020.

وقال السقطي إن جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر تحتاج إلي مزيد من النمو وقادرة علي تحقيق أرباح هائلة سواء كان الهدف الوفاء باحتياجات طلب السوق المحلي الذي يحتوي علي أكثر من 100 مليون مستهلك أو استهداف التصدير للأسواق العالمية والعربية باستغلال مشروعات النقل واللوجيستيات المصرية الجديدة.

وأشار السقطي إلي أن حكومتي مصر والكويت ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية واستراتيجية ترتكز علي تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلي كل الأصعدة وهو ما يوفر عنصري الأمان والثقة لمجتمعات الأعمال من الجانبين لعقد الشراكات المختلفة علي المستوي الفردي بين المستثمرين وزياددة حجم التبادل التجاري بينهم.

ووجه اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة، برئاسة المهندس علاء السقطي، الشكر للسفير غانم صقر، سفير دولة الكويت بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية علي دعوته الكريمة لحضور الأسبوع الكويتي بالقاهرة، متمنيًا له التوفيق، ومتطلعًا إلي مزيد من التعاون بين الجانبين.

المصدر: المصري اليوم