الريال السعودي والدينار الكويتي يرتفعان في مصر

سجل الريال السعودي اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم، وجاء ارتفاع الريال السعودي في عمليات الشراء والبيع في البنوك المصرية.

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ووصل سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية وهما بنكا الأهلي ومصر 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك فيصل الإسلامي بنحو 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 جنيه للبيع.

وفي السياق نفسه، صعد سعر الدينار الكويتي، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلا أعلى سعر له مع ترقب قرارات البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مستوى 77.27 جنيه للشراء، و80.09 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 6.69 جنيه للشراء، و6.70 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار البحريني لـ 63.49 جنيها للشراء، و65.31 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال القطري 6.30 جنيه للشراء، و6.73 جنيه، ووصل سعر الدينار الأردني 34.17 جنيه للشراء، و34.71 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الزيادة وسط أنباء عن تعويم جديد للجنيه المصري أمام الدولار، حيث أنه من المتوقع أن يرتفع الدولار بشكل كبير أمام الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة

المصدر: وسائل إعلام مصرية