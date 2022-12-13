"أيروفلوت" ستسيّر رحلاتها من بطرسبورغ إلى دبي اعتبارا من 28 ديسمبر

قالت الخدمة الصحفية لكبرى شركات الطيران في روسيا "أيروفلوت" يوم الثلاثاء إنها ستفتح رحلات مباشرة منتظمة بين بطرسبورغ ودبي اعتبارا من 28 ديسمبر.

وافتتحت شركة، "أيروفلوت" مبيعات للرحلات المباشرة لخطوط روسيا الجوية من بطرسبورغ، إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الخدمة الصحفية إن، "الرحلات ستسير الى مطار دبي آل مكتوم بأربع رحلات أسبوعيا ابتداءا من 28 ديسمبر".

ووضحت الشركة، أن رحلات الطيران مجدولة أيام الأربعاء، والجمعة، والسبت، والأحد، ومن المقرر أن تغادر بطرسبورغ الساعة 08:10، ومن دبي الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي.

وستعمل طائرات "إيرباص A319" على الخط بإجمالي عدد المقاعد على متن الطائرة 128 مقعدا، منها 120 درجة اقتصادية وثمانية منها درجة أعمال.



وذكرت الخدمة الصحفية لشركة إدارة مطار "بولكوفو" ببطرسبورغ، في وقت سابق، اعتبارا من 20 يناير 2023، ستطلق شركة الطيران الإماراتية منخفضة التكلفة "فلاي دبي" رحلات يومية مباشرة بين بطرسبورغ ودبي لأول مرة.

وستفتح خطوط طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقرا لها اعتبارا من 15 ديسمبر أيضا، رحلات يومية في هذا الاتجاه، والتي كانت تسير في السابق رحلات في هذا الاتجاه أربع مرات في الأسبوع بحيث تعتبر دبي من بين أفضل 5 وجهات دولية من بطرسبورغ.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: تاس