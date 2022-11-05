"آيروفلوت" تعتمد برنامجا وطنيا لحجز التذاكر

أعلنت "آيروفلوت" كبرى شركات الطيران في روسيا اعتمادها نظاما روسيا لحجز تذاكر السفر على رحلاتها، والاستغناء عن البرامج الأجنبية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "بدأت آيروفلوت الانتقال لنظام Leonardo المطور في روسيا والمخصص لحجز تذاكر السفر، والذي سيحل محل البرامج الاجنبية، هذ الأمر سيمنع الاخفاقات المحتملة في عمليات الحجوزات والتي قد تنجم عن العقوبات التي فرضتها بعض الدول على روسيا".

وأضاف البيان " بدعم من شركتي RT-Transcom و Sirena-Travel تحولت آيروفلوت لنظام Leonardo الروسي، تم تنفيذ عملية الانتقال مع الأخذ في الاعتبار مجموعة البيانات الضخمة للشركة، وفي الـ 29 من أكتوبر الماضي بدأت عملية تسجيل الركاب عبر هذا النظام".

إقرأ المزيد

وحول الموضوع قال نائب المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، ألكسندر نازاروف: "مطورو نظام Leonardo جعلوا هذا النظام مريحا قدر وسهل الاستخدام قدر الإمكان، وقادرا على تخزين جميع البيانات والمعلومات المهمة للنقل الجوي، وقادرا على التكييف مع الاحتياجات المختلفة لشركات الطيران، والأهم من ذلك هو أنه يتمتع بحماية عالية للبيانات، وقادر على ضمان التشغيل المستمر لحجوزات الطيران للشركات الروسية حتى عند إيقاف تشغيل الأنظمة الأجنبية".

وأشار نازاروف إلى أن نظام Leonardo يستخدم حاليا من قبل 68 شركة طيران، من بينها 50 شركة روسية، بإجمالي تدفق حجوزات ركاب يبلغ حوالي 45 مليون شخص سنويا.

المصدر: روستيخ