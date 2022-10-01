"أيروفلوت" تستأنف رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ

تستأنف شركة الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" رحلاتها الجوية من موسكو إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ في مصر، اليوم السبت، وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" أنه سيتم تنفيذ رحلات يومية من الصالة "سي" بمطار شيريميتيفو، لافتة إلى أن مطار الغردقة أنهى استعدادته لاستقبال رحلات الشركة الروسية، وذلك بعد توقف هذه الرحلات عقب الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، وأنه تم فتح باب الحجز للرحلات أمام السائحين.

وتمت الإشارة إلى أن رحلات "أيروفلوت" ستنطلق من منتجع سوتشي على البحر الأسود إلى مدينة الغردقة اعتبارا من 30 أكتوبر المقبل، حيث تم فتح بيع تذاكر الطيران للرحلات المنتظمة المباشرة من سوتشي، وسيتم تنفيذ الرحلات الجوية من سوتشي بواسطة شركة الخطوط الجوية الروسية على طائرات "سوبر جيت 100" محلية الصنع.

المصدر: "المصري اليوم"