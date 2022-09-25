لواء مصري يفند ادعاءات الغرب حول تراجع روسيا عسكريا في أوكرانيا

علق اللواء تامر الشهاوي ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق وعضو مجلس النواب على سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، وادعاءات الغرب حول تراجع روسيا عسكريا.

وفي حديث لـRT، قال اللواء الشهاوي: "بعد ما يقرب من 7 أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يذهلني اعتقاد البعض أن روسيا تخسر وأوكرانيا تتقدم وأن إقدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التعبئة دليل على ذلك".

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وأضاف: "بشكل واضح لا يقبل أي جدل أو تأويل فالعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا انتهت منذ 3 أشهر وروسيا أحكمت قبضتها على كافة النقاط والأهداف الحيوية الأوكرانية ولا رغبة للجيش الروسي في اقتحام المدن حتى لا يقحم في حرب شوارع واكتفى بحصار المدن".

وصرح بأن الغرب معركته مع روسيا لا تتعدى التصريحات وقيام بوتين بإعلان التعبئة جاءت بغرض استبدال القوات التي تحارب في أوكرانيا منذ 6 أشهر بالإضافة إلى تأمين المناطق المستولى عليها وتلويح بوتين باستخدام السلاح النووي هو تلويح بالقوة ردا على التصريحات الغربية.

وعسكريا، أفاد بأن ما يجري على الأرض في أوكرانيا هي عملية عسكرية محدودة وليست حربا شاملة.

وأكد أن العملية العسكرية حققت أهدافها بالكامل حتى هذه اللحظة وانتقل الصراع من صراع عسكري إلى صراع اقتصادي سياسي.

وشدد على أنه لا يستقى معلوماته من وسائل إعلام تسعى لترويج وجهة نظر طرف على حساب الطرف الآخر.

المصدر: RT - ناصر حاتم