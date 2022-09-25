الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية للهجوم بدرونات مفخخة على محطة زابورجيه النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إحباط محاولات القوات الأوكرانية لضرب أرض محطة زابوروجيه للطاقة الذرية بـ8 مسيرات مفخخة، موضحة أن كل المسيرات أسقطت خارج أرض المحظة.

أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، مضيفا أنه في إطار استفزازات نظام كييف المستمرة في منطقة محطة زابوروجيه، أطلقت المدفعية الأوكرانية 59 قذيفة على المناطق السكنية في مدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية خلال يوم، قبل أن تقوم المدفعية الروسية بقمع مصادر نيران العدو في الضفة المقابلة لنهر دنيبر.

يتبع..