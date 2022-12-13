الولايات المتحدة تسجل انخفاضا في معدل التضخم

ذكرت وزارة العمل الأمريكية في بيانات صادرة، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في نوفمبر بنسبة 7.1% على أساس سنوي، وكان هذا الرقم قبل شهر 7.7%.

وأشارت الوزارة: "ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، المحسوب لجميع مجموعات السلع، بنسبة 7.1% خلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في نوفمبر".

وأوضحت الوزارة أن هذا هو أقل معدل نمو سنوي للتضخم في نحو عام، وتوقع الخبراء أن يكون رقم نوفمبر 7.5%.

وأوضح المحللون ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في نوفمبر على أساس شهري، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% في أكتوبر، وكان من المتوقع أن يكون هذا الرقم 0.3%، وبناء على البيانات، يمكن للمجلس الاحتياطي الأمريكي، الذي يعمل بمثابة البنك المركزي للبلاد، رفع سعر الفائدة الرئيسي بأقل من 75 نقطة أساس بعد اجتماع إدارته لمدة يومين يوم الأربعاء، كما فعل عدة مرات في الآونة الأخيرة.

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المصدر: تاس