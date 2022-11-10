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التضخم في الولايات المتحدة يفاجئ الأسواق

مال وأعمال

التضخم في الولايات المتحدة يفاجئ الأسواق
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، بأن التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أكتوبر 2022 تباطأ إلى 7.7% من 8.2% في الشهر الذي سبقه (سبتمبر 2022).

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وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على أساس شهري بنسبة 0.4%، وهي نفس الزيادة التي كانت في شهر سبتمبر الماضي.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن المعدل السنوي سيتباطأ إلى 8%، وأن الأسعار سترتفع بنسبة 0.6% في أكتوبر 2022. أي أن التضخم في أكتوبر الماضي سجل قراءة أقل من توقعات الخبراء والمحللين.

المصدر: برايم

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