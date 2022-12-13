عجز الموازنة الأمريكية يتجاوز التوقعات

بلغ عجز الموازنة الأمريكية في نوفمبر الماضي مستوى 248.5 مليار دولار مقابل عجز قدره 87.798 مليار في أكتوبر الماضي، وذلك وفقا لتقرير وزارة الخزانة الأمريكية.

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وللمقارنة فإن العجز كان عند مستوى 191.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز صعد بنسبة 29.90%.

وكان المحللون الذين استطلعت آراءهم بوابة DailyFX، يعتقدون أن عجز الموازنة الأمريكية لشهر نوفمبر الماضي سيكون 248 مليار دولار فقط.

وجاء ارتفاع عجز الموازنة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي في ظل زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات الحكومية الفيدرالية.

وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن الإنفاق المالي للحكومة الأمريكية بلغ 500.6 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة من 472.5 مليار دولار المسجلة في نوفمبر 2021.

بينما انخفضت الإيرادات الحكومية الأمريكية من 281.2 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي إلى 252.1 مليار دولار في الشهر الماضي.

المصدر: برايم

