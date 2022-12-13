 
مباشر

عجز الموازنة الأمريكية يتجاوز التوقعات

مال وأعمال

عجز الموازنة الأمريكية يتجاوز التوقعات
Globallookpress
صورة تعبيرية - أوراق نقدية أمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uczo

بلغ عجز الموازنة الأمريكية في نوفمبر الماضي مستوى 248.5 مليار دولار مقابل عجز قدره 87.798 مليار في أكتوبر الماضي، وذلك وفقا لتقرير وزارة الخزانة الأمريكية.

إقرأ المزيد
مشرعون أمريكيون يوافقون على مشروع ميزانية الدفاع للعام 2023 بقيمة 858 مليار دولار
مشرعون أمريكيون يوافقون على مشروع ميزانية الدفاع للعام 2023 بقيمة 858 مليار دولار

وللمقارنة فإن العجز كان عند مستوى 191.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز صعد بنسبة 29.90%. 

وكان المحللون الذين استطلعت آراءهم بوابة DailyFX، يعتقدون أن عجز الموازنة الأمريكية لشهر نوفمبر الماضي سيكون 248 مليار دولار فقط.

وجاء ارتفاع عجز الموازنة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي في ظل زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات الحكومية الفيدرالية.

وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن الإنفاق المالي للحكومة الأمريكية بلغ 500.6 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة من 472.5 مليار دولار المسجلة في نوفمبر 2021. 

بينما انخفضت الإيرادات الحكومية الأمريكية من 281.2 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي إلى 252.1 مليار دولار في الشهر الماضي. 

المصدر: برايم
 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا