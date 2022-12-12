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بلومبرغ: الصندوق السيادي السعودي يستعد للاستحواذ على بنك في مصر

مال وأعمال

بلومبرغ: الصندوق السيادي السعودي يستعد للاستحواذ على بنك في مصر
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يجري الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري.

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وستبلغ الصفقة حوالي 600 مليون دولار، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع، حيث تندرج الصفقة ضمن إطار دعم المملكة لمصر.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" أفصحت مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، البالغة قيمته 620 مليار دولار، سيجري عملية الاستحواذ من خلال وحدته التابعة "الشركة السعودية المصرية للاستثمار"، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار بقطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.

يذكر أن الصندوق السيادي السعودي قد استحوذ على عدد من الشركات المصرية في صفقات إجمالية بلغت 27.9 مليار جنيه.

المصدر: بلومبرغ

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