مستثمر أمريكي معروف يحذر من الركود الحاد في الولايات المتحدة الأمريكية

حذر المستثمر المعروف، جيم رودجرز، من أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تواجه ركودا حادا للغاية في العام أو العامين المقبلين.

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وقال رودجرز في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية إن الولايات المتحدة الأمريكية "ستواجه ركودا صعبا في الفترة المقبلة، ومشكلات اقتصادية مرتبطة بالزيادة الكبيرة في حجم الديون المتراكمة على الولايات المتحدة حول العالم، والتي ينبغي أن تكون مدعاة للقلق".

وجيم رودجرز هو أحد أشهر المستثمرين في العالم، وهو المؤسس المشارك لصندوق الاستثمار الكمي مع الملياردير جورج سوروس، وهو مؤلف لعدد من الكتب في مجال الاستثمار. وعلى اسمه تم إطلاق تسمية مؤشر رودجرز الدولي للسلع RICI.

المصدر: نوفوستي