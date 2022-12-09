مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية يكشف كيف ستضاعف روسيا احتياطياتها من الذهب بسهولة

قال مستشار كبير سابق لوزارة الخزانة الأمريكية إنه بإمكان روسيا مضاعفة قيمة احتياطياتها من الذهب من خلال مناورة واحدة فقط.

وبحسب موقع Kitco، قال زولتان بوشار، الخبير حاليا في كريدي سويس: "يمكن أن يصل سعر الذهب إلى 3600 دولار للأوقية إذا استجابت روسيا لسقف مجموعة السبع لأسعار النفط، بقبول المعدن الثمين مقابل النفط الخام" ، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون مفاجأة كاملة للأمريكيين.

وأشار إلى أن روسيا قد "تنتقم" من الغرب بسبب العقوبات و"السقف السعري" للنفط من خلال قرار بيع الوقود مقابل الذهب، على سبيل المثال، بسعر غرام واحد من المعدن الثمين مقابل برميلين من النفط الخام.

في هذه الحالة، وفقا له، سيتم بالفعل المبالغة في تقدير الدولار مقابل النفط الروسي، وسوف يتضاعف سعر الذهب.

دخلت عقوبات النفط الغربية يوم الاثنين 5 ديسمبر حيز التنفيذ، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا لسعر النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في تعليقه على القرار والحظر المقبل، إن روسيا لن تقبل سقفا لأسعار النفط، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

المصدر: نوفوستي