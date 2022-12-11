تفاصيل تصنيع أشهر هاتف عالمي في مصر

تفاضل شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة بين منطقتي العاشر من رمضان والمدينة الصناعية في السادس من أكتوبر لإنشاء مصنعها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

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وقالت مصادر في قطاع الاتصالات إن ممثلي "شاومي" اجتمعوا منذ فترة مع مسؤولي ملف صناعة الإلكترونيات في وزارة الاتصالات، وأبدوا استعدادا مبدئيا للشروع في إجراءات تأسيس مصنع لها بالسوق المحلية، بعد الانتهاء من دراسات جدوى المشروع.

وأوضحت المصادر لـ"المال" أن الشركة الصينية تستهدف تصنيع منتجاتها في السوق المصرية بنسبة مكون محلي تصل إلى %45، وتخطط "شاومي" لتصدير جزء من الإنتاج للخارج بعد تلبية الاحتياجات المحلية.

ولفتت إلى أن الشركة الصينية تبحث حاليا فكرة التصنيع المباشر من خلالها أو عن طريق إسناد تلك المهمة إلى وكيلها المحلي المتمثل في مجموعة الصافي للاستيراد والتصدير.

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من المحمول خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بنسبة %74.7 لتصل إلى 340.8 مليون دولار مقابل مليار و349 مليونا في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكدت المصادر أن "شاومي" تمتلك محفظة منتجات متنوعة بخلاف الهواتف المحمولة سوف تسهم في دعم الاقتصاد القومي، من خلال مصنعها المخطط تدشينه في إحدى المناطق الصناعية.

المصدر: المال