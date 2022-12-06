مصر تستعد لتصنيع أشهر الهواتف في العالم

تخطط شركة شاومي - Xiaomi الصينية، لافتتاح أول مصنع للهواتف الذكية في مصر خلال النصف الأول من العام المقبل 2023، وذلك بالتعاون مع مجموعة "الصافي" التجارية وكيلها بمصر.

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وتوقعت مصادر مطلعة، أن تصل التكلفة الاستثمارية للمصنع المزمع تدشينه إلى نصف مليار جنيه تقريبا، منوهة بأن الشركة تعد دراسة متكاملة حول آليات التصنيع واختيار موقع المصنع وحجم الإنتاج المستهدف ونسبة المكون المحلي وغيرها من أبعاد عملية استثمارها بالتصنيع المحلي.

ورفضت المصادر الحديث عن مكان اقامة المصنع أو حجم الانتاج المستهدف مؤكدة أن شاومي تعتزم صدارة كميات وجودة تصنيع الهواتف الذكية في مصر، كما رفضت الإفصاح عن حصة كلا من "شاومي" و"الصافي" في ذلك المصنع مشيرة إلى صغر حجم حصة مجموعة "الصافي" مقارنة بـ "شاومي".

وأضافت المصادر أن أهم ما يميز السوق المصرية، عناصر العمالة الرخيصة والمدربة، وتوسط الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتطورة، مؤكدا أن كثرة الموافقات المطلوبة لاستيراد لوازم التشغيل أو المواد الخام كذلك التعاون مع جهات عدة من التحديات التي تواجه الشركة.

وقالت المصادر إن "شاومي" حققت أكبر حصة سوقية من سوق الهواتف الذكية في مصر خلال العام الجاري 2022، حيث تصدرت مبيعات السوق بنحو مليون وحدة وهو مالم يتكمن أية منافس من الوصول إليه.

وتمتلك شاومي أكثر من ألف متجر حول العالم منهم 70 في مصر بنحو 100 سوق، فيما يبلغ عدد مستخدمي تطبيقها في مصر أكثر من 800 ألف فرد، والذي ينتشر في أكثر من 26 دولة بالعالم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية