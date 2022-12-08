وزير المالية السعودي: نتجه إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والبطالة تنخفض بشكل متسارع

أشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أن رؤية المملكة تتجه إلى تنويع القاعدة الاقتصادية كي لا تعتمد على النفط فقط، لافتا إلى انخفاض البطالة إلى مستوى لم يتحقق منذ 20 عاما.

وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن الموازنة العامة للدولة قال الوزير السعودي إن تنويع القاعدة الاقتصادية، "يعني أن لا نستمر في الاعتماد على مصدر واحد" في إشارة إلى البترول، وأضاف أن الرؤية تقتضي التنويع كي لا تبقى حبيسة سلعة واحدة.

وقال الجدعان إن تركيز الحكومة عند النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي هو على نشاط القطاع الخاص.

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وحول مستويات البطالة، قال الجدعان إن البطالة، وبالأرقام، بدأت تتخذ منحى تنازليا، وأضاف أن ذلك "لم يأت من فراغ، بل من جهود وعمل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص".

وأوضح الجدعان أن معدلات البطالة شهدت انخفاضا متسارعا، إذ أنها كانت عند مستوى 11 في المئة، في بداية العام، لتنخفض إلى 5.8 في المئة في الربع الثاني منه، على مستوى المملكة، بينما كانت تلك النسبة بين السعوديين 9.7 في المئة، وهي الأقل في 20 سنة.

وأعرب الوزير السعودي عن تفاؤله في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق مزيد فرص العمل والأعمال.

الوديعة المالية مع تركيا

وفي رده على سؤال حول الوديعة المالية مع السعودية، قال الجدعان إن النقاش مستمر مع الجانب التركي في الموضوع، وإنه "قد يحسم قريبا".

وأضاف أن "القرار اتخذ بيننا وبين تركيا" وأشار إلى أن "العلاقات جيدة ونسعى إلى تطويرها"، قائلا: "فيما يتعلق بالجانب المالي النقاش الآن على بقايا الأحكام والشروط لاتفاقية الوديعة ويمكن أن تحدث خلال أيام".

المصدر: RT