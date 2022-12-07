بيان تمهيدي.. المالية السعودية تتوقع فائضا بأكثر من 2.3 مليار دولار في ميزانية 2023

كشفت وزارة المالية السعودية يوم الأربعاء، عن تقديرات ميزانية المملكة للعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض بواقع 9 مليارات ريال (2.39 مليار دولار).

وقالت الوزارة في بيان تمهيدي عن الميزانية، إنها تتوقع تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.123 تريليون ريال (298.6 مليار دولار)، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال (296.2 مليار دولار).

وذكرت المالية في بيانها أنها تتوقع ارتفاع الفائض خلال العام 2024 إلى 21 مليار ريال (5.58 مليارات دولار)، على أن يصل إلى 71 مليار ريال (18.8 مليار دولار) في عام 2025.

وبحسب البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية، فإنها تتوقع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.1 بالمئة في العام القادم.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الأرقام المتوقعة لميزانية المملكة للعام 2022، إذ تتوقع الوزارة أن تبلغ إيرادات المملكة خلال العام الجاري نحو 1.222 تريليون ريال (324.9 مليار دولار)، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال (277.9 مليار دولار).

فيما جاءت توقعات الوزارة للنفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال (301 مليار دولار)، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال (253.9 مليار دولار).

وتتوقع وزارة المالية أيضا أن تحقق الميزانية للعام الجاري فائضا ماليا بقيمة 90 مليار ريال (23.9 مليار دولار)، تمثل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.

وسجلت الميزانية السعودية فائضا بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات نحو 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 287.73 مليار ريال.

وسجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إيرادات بنحو 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 800.65 مليار ريال، مسجلة فائضاً نحو 149.54 مليار ريال.

ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025م حوالي 1.205 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.134 تريليون ريال.

ويعقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم، جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 - 1445هـ (2023).

المصدر: وسائل إعلام سعودية