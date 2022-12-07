تركيا تبني مصنعا لأشهر شركاتها في مصر

وضعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حجر الأساس لأول مصنع لشركة "بيكو" التركية، وذلك باستثمارات تقدر بقيمة 100 مليون دولار لإنتاج الأجهزة المنزلية.

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وعقب وضع حجر الأساس، أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن تقديره لبدء الخطوات التنفيذية لإقامة المصنع الجديد، واختيار الشركة لمصر كوجهة استثمارية لتنفيذ مشروعها في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 120 ألف متر مربع، وما يمثله من أهمية في توطين صناعة الأجهزة المنزلية، ووضع مصر كمركز إقليمي للتصدير إلى الدول المجاورة، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع وتشغيله، بما يتماشى مع ما أقرته الحكومة من حوافز وتسهيلات إجرائية للمستثمرين بهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات الفنية الحديثة.

وقال عبد الوهاب إن شركة "بيكو " تعد من أهم الشركات التابعة لمجموعة "أرتشيليك" العالمية، وهي أكبر تكتل صناعي في تركيا وواحدة من أكبر عشر شركات على مستوى العالم للأجهزة المنزلية وتعمل في أكثر من 100 دولة وتمتلك 28 مصنعا و12 علامة تجارية.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه من المخطط إطلاق أول إنتاج لمصنع الشركة خلال الربع الأخير من عام 2023، والذي سيشمل تصنيع الغسالات والأفران الكهربائية؛ وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وتوفير فرص عمل جديدة تتجاوز 2000 فرصة، موضحا أن الهيئة تتفاوض مع الشركة حاليا لزيادة أنشطتها في مصر، من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة تشمل أجهزة مكيفات الهواء والتليفزيون، فضلا عن بحث إمكانية قيام مجموعة "أرتشيليك" العالمية بضخ استثمارات جديدة في مجال الصناعات الهندسية.

المصدر: RT