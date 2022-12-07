صندوق النقد الدولي يحدد موعد حسم قرض مصر

ظهرت مصر في جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي، وحدد يوم الجمعة 16 ديسمبر لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق من أجل بحث مصير برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي.

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ومن المنتظر أن يصدر المجلس الموافقة النهائية على البرنامج وصرف أول شريحة من القرض المباشر المخصص من الصندوق لمصر والمتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الاستباقية مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه سوف يتم صرف الشريحة الأولى من القرض بعد الموافقة النهائية يوم 16 ديسمبر الجاري، أي بعد حوالي 10 أيام.

وقال فخري الفقي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن العالم يواجه أزمة عالمية، مؤكدا أن هناك عددا من الدول تقدمت لصندوق النقد الدولي، من أجل دعمها نتيجة تلك الأزمة.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي متفق مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن التعويم تم بشكل متدرج، مشيرا إلى أن القرض سوف يتم إعطاؤه لمصر على مدار 4 سنوات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية