شركات عالمية تتجه لتصنيع سياراتها في مصر

تخطط شركة نيسان اليابانية للسيارات لزيادة حجم إنتاجها من مصنعها في مصر، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة شريف الدسوقي.

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وأضاف الدسوقي: "لدينا في مصر مصنع ينتج حاليا حوالي 24 الف سيارة كل سنة، ونخطط لزيادتها تماشيا مع استراتيجية الحكومة لصناعة السيارات".

وأوضح تعليقا على تأثير الأزمة الحالية على مبيعات نيسان أ ن تراجع المبيعات لدى الشركة كان بمعدلات أقل نظرا لأنها تمتلك مصنعا في مصر ساعدها على تجاوز الأزمة وامتصاص جزء كبير من الصدمة.

وتابع: "تأثير الأزمة كان واضحا بشدة، وخلال العام الماضي بلغت مبيعات سيارات الركوب والنقل الخفيف حوالي 260 الف سيارة..هذا العام ستتراجع لنحو 150 الف سيارة فقط، وبالتالي هذا يكشف عمق الأزمة".

ونوه بأن الأزمة الحالية قصيرة المدى ونتوقع أن يكون هناك تحسن كبير في السوق بشكل عام مع بداية العام المقبل.

من جانبها، تدرس شركة بيجو الفرنسية للسيارات بدء تطبيق تجربة التصنيع المحلي في عدد من أسواق افريقيا وعلى رأسها مصر، بعد نجاح تجربتها للتصنيع المحلي في المغرب.

وقال خالد يوسف المدير العام لشركة "Mansco" وكيل بيجو في مصر: "بدأنا دراسات مع الشركة الفرنسية لتطبيق تجربة التصنيع المحلي في مصر وأتوقع أن نرى بعض النتائج على أرض الواقع خلال العام المقبل".

على مستوى المبيعات قال خالد يوسف إن العام الحالي شهد انخفاض في حجم المبيعات بالنسبة للعلامة التجارية بيجو مقارنة بعام 2021.

المصدر: economyplusme