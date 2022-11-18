مصر تحول سيارات المواطنين

أعلنت الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات في مصر نيفين جامع، أنه تم تخصيص مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات.

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وأضافت جامع على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 ،أنه تم خلال الثمانى سنوات الماضية ضخ مبلغ 542 مليون جنيه أتاحت تحويل ما يزيد على 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدى يؤدي إلى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، مما يساعد في الحفاظ على البيئة كما يعزز من فرص الاستدامة لتلك المشروعات ويسهم في الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في قطاع النقل من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة بتحقيق وفر اقتصادي للسائقين يصل إلى 60 %.

وأضافت جامع أنه يتم تقنين أوضاع مشروعات مكامير الفحم للعمل تحت القطاع الرسمي ومساعدة أصحابها للعمل بأسلوب صديق للبيئة من خلال إستخدام وحدات للمكامير معتمده من وزارة البيئة بالإضافة إلى التوسع في تمويل مشروعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والعمل على التوسع في توفير طلمبات لرى الأراضي الزراعية والتي تعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الاعتماد على المحروقات التقليدية ومولدات الديزل.

المصدر: RT