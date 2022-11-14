مصر والجزائر تتجهان للتعاون في قطاع جديد

بحثت الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المصري، نيفين جامع؛ مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة في الجزائر، ياسين المهدي، سبل التعاون بين البلدين.

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وبحث الجانبان لأول مرة سبل التعاون في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية.

وأكدت نيفين جامع خلال زيارتها للجزائر على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتهيئة المناخ التشريعي اللازم لنمو قطاع المشروعات الصغيرة وجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جاذبية لتحفيز الشباب على البدء في أعمالهم الخاصة أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل، وذلك من خلال إصدار قانون خاص بتنمية المشروعات يتضمن حزمة كبير من المزايا والتيسيرات والاعفاءات الضريبية.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات ينفذ استراتيجية مرنة وميسرة لتلبية احتياجات الشباب، خاصة للمشروعات الجديدة وذات الطبيعة الابتكارية، وذلك من خلال تصميم منتجات تمويلية تناسب هذه الاحتياجات.

من جانبه وجه ياسين المهدي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة في دولة الجزائر الدعوة لنيفين جامع لحضور فعاليات المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المقرر عقده في الجزائر في ديسمبر المقبل.

المصدر: RT