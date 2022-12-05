توضحيات من الخارجية اليابانية حول سقف سعر النفط الروسي

قالت وزارة خارجية اليابان اليوم الاثنين، إنه لم يتم تحديد فترة سريان آلية سقف أسعار النفط المستورد من روسيا، ويمكن تعديل السقف نفسه، وهذا الإجراء يتسم بالطابع المؤقت.

وجاء في التوضيح الذي صدر عن الخارجية اليابانية اليوم: "لم يتم تحديد فترة محددة لصلاحية هذا الإجراء، لكن هذا الإجراء جزء من العقوبات المفروضة على روسيا ويعتبر مؤقتا. ويمكن إعادة النظر في مستوى السعر الأقصى وذلك حسب الحالة، ولكن لم يتم وضع تاريخ محدد لهذه المراجعة".

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وأكدت الخارجية اليابانية، أنه تم استثناء النفط المنتج في مشروع "ساخالين-2" من قرار سقف الأسعار، وذلك انطلاقا من "وجهة نظر أمن الطاقة في اليابان".

كما لا تخضع المنتجات البترولية المنتجة في بلدان أخرى من النفط الروسي للسقف السعري، على سبيل المثال إذا تم تكرير النفط الروسي في كوريا الجنوبية ومن ثم بعد ذلك تم استيراد هذه المنتجات النفطية إلى اليابان، فهي لن تخضع للسقف السعري لأن بلد المنشأ يعتبر – كوريا الجنوبية.

في وقت سابق أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

وتوصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من روسيا - عند مستوى 60 دولارا.

المصدر: تاس