ميشوستين يدعو أوزبكستان للاستفادة من سوق بـ190 مليون مستهلك

دعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى تعميق العلاقات بين روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا، وقال إن هذه الخطوة ستعطي دفعة قوية لتطوير علاقات التعاون المباشر.

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وقال رئيس الحكومة الروسية في منتدى الأعمال الروسي الأوزبكي في سمرقند اليوم الجمعة: "لمزيد من العمل المشترك، نعتبر أنه من الضروري تعميق علاقات أوزبكستان مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ومن حيث القدرة السوقية والإمكانات الصناعية والزراعية والتبادل التجاري المتبادل للاقتصادات فإن الاتحاد يعد أحد الكيانات الإقليمية الرائدة، 190 مليون مستهلك".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى وجود ديناميكيات جيدة في نمو التجارة بين روسيا وأوزبكستان في العام 2022، مشددا على أهمية الحفاظ على الاتجاهات الإيجابية من خلال إطلاق مشاريع جديدة.

وقال: "روسيا هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لأوزبكستان، ففي العام الماضي 2021، جاءت روسيا في المركز الأول قبل الصين في حجم التجارة الخارجية لأوزبكستان بحصة تبلغ حوالي 18%. ونرى ديناميكيات جيدة هذا العام أيضا".

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: نوفوستي