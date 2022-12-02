انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن عوض الدولار بعض خسائره، بينما حد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينتين صينيتين من الخسائر.

وبحلول الساعة 01:28 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنحو طفيف بنسبة 0.1% إلى 86.77 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.2% إلى 81.08 دولار للبرميل.

وصعد الدولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعا مقابل سلة عملات رئيسية بعد بيانات كشفت أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد بقوة في أكتوبر.

وما زال الخامان بصدد تسجيل أول مكاسب أسبوعية بعد ثلاثة أسابيع متعاقبة من الانخفاضات مع تخفيف مدينتين صينيتين لقيود مكافحة كوفيد-19.

المصدر: الاقتصادية