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بوتين يدعو لتقليص بيع النفط والغاز بالدولار وتحفيز الصناعات المحلية

مال وأعمال

بوتين يدعو لتقليص بيع النفط والغاز بالدولار وتحفيز الصناعات المحلية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة الاستفادة من ظروف العقوبات وتحفيز الصناعات الروسية، وتقليص بيع النفط والغاز الروسيين بالدولار.

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وأشار بوتين خلال لقاء مع فريق من العلماء الشباب اليوم الخميس، إلى أنه يمكن شراء أي شيء "من المسامير إلى الماس" بدولارات النفط والغاز (عائدات موارد الطاقة) لكن في هذه الحالة سيظل الإنتاج المحلي جامدا بلا تطور.

ودعا الرئيس الروسي إلى تطوير الصناعات الروسية، بما يجعل روسيا قادرة على إيجاد شركاء تكنولوجيين موثوقين.

وأشار إلى أن اعتماد روسيا على المكونات الأجنبية في بعض الصناعات إلى ما يصل إلى 90%، ظهر بوضوح في الوقت الراهن.

المصدر: "برايم"

المصدر: برايم

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