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أسعار الغاز في أوروبا تسارع بالصعود

مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تسارع بالصعود
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سارعت أسعار الغاز من ارتفاعها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الأربعاء في البورصات الأوروبية، وصعدت بأكثر من 9% إلى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب.

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وذكرت وكالة "برايم" للأنباء أن الأسعار صعدت بنسبة 9% إلى مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ 13 أكتوبر من العام الجاري.

وكانت العقود قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 1465.2 دولار، علما أن العقود أغلقت تداولات أمس الثلاثاء عند 1464.3 دولار.

المصدر: برايم

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