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أسعار الغاز في أوروبا تصعد إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين

مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تصعد إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الأربعاء، فوق مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ 14 أكتوبر الماضي.

وبحلول الساعة 12:41 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر يناير المقبل بنسبة 2.5% إلى مستوى 1500.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت العقود قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 1465.2 دولار، علما أن العقود أغلقت تداولات أمس الثلاثاء عند 1464.3 دولار.

المصدر: برايم

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