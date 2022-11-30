أسعار الغاز في أوروبا تصعد إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين

صعدت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الأربعاء، فوق مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ 14 أكتوبر الماضي.

وبحلول الساعة 12:41 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر يناير المقبل بنسبة 2.5% إلى مستوى 1500.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت العقود قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 1465.2 دولار، علما أن العقود أغلقت تداولات أمس الثلاثاء عند 1464.3 دولار.

المصدر: برايم