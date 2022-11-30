كم تبلغ ودائع الدول الخليجية في البنك المركزي المصري وأيها الأكبر؟

تمتلك عدة دول خليجية مجموعة من الودائع الضخمة في البنك المركزي المصري، حيث رصد تقرير للبنك تفاصيل ودائع دول الخليج الثلاثة، السعودية والإمارات والكويت، بالإضافة إلى وديعة لقطر.

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ووفقا للتقرير تمتلك الدول الثلاث ودائع بقيمة تقترب من 15 مليار دولار، تبعا للأرصدة القائمة فى يوليو 2022.

وتمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزى المصري بقيمة إجمالية 4 مليار دولار، تُستحق الأولى بقيمة 2 مليار فى شهر سبتمبر، والثانية بنفس القيمة أيضا وحل موعد استحقاقها فى أبريل 2023.

وحول ودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، أشار التقرير إلى وجود وديعة واحدة سعودية بقيمة 5.300 مليار دولار وسيكون موعد استحقاقها فى أكتوبر 2026.

فيما تمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بإجمالي 5.661 مليار دولار، ووفقا لأرصدة يوليو، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد فى شهر يوليو 2026، والثانية بقيمة مليار دولار أيضا ومستحقة فى يوليو 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تسدد على ثلاثة شرائح حل موعد استحقاق الشريحة الاولي منها فى أبريل 2023 وهناك شريحة ثانية مستحقة فى أبريل 2024 وأخري فى أبريل 2025.

وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث اقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و 2025 و 2026 ، فيما تسجل قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 661.74 مليون دولار) وكان موعد استحقاقها فى أغسطس 2022.

كما أودع صندوق الثروة السيادية القطري مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى.

المصدر: RT + وكالات