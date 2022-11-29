ميشوستين: زيادة عائدات الميزانية الروسية بنسبة 10% في 9 أشهر

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن إيرادات الميزانية الروسية نمت بنسبة 10% خلال 9 أشهر من العام الحالي، على الرغم من العقوبات، وبلغت 20 تريليون روبل (328.7 مليار دولار).

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وقال ميشوستين في اجتماع حكومي إن "العقوبات لم تنتهك استقرار النظام المالي الروسي ولم تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي"، مشيرا إلى أن "الإجراءات المنهجية التي قمنا باتخاذها جعلت من الممكن الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، ودعم أنشطة الشركات والصناعات بأكملها، والحفاظ على الوظائف في شتى أنحاء البلاد".

ووفقا له، فقد تبين أن إيرادات الميزانية في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري كانت أعلى من المتوقع، حيث زادت بنسبة 10% لتبلغ 20 تريليون روبل، بينما زادت المصروفات بنسبة 5.5% لتبلغ 19.5 تريليون روبل، بما في ذلك بسبب نمو المدفوعات بموجب الالتزامات الاجتماعية للدولة.

في الوقت نفسه، لفت ميشوستين الانتباه إلى حقيقة أن تقديم المساعدة المالية والخدمات والمزايا المختلفة أصبح أكثر توجيها للفئات المستحقة.

المصدر: إنترفاكس