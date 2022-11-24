بوتين يستشهد بنظام "الحوالات" الشرقي ويدعو لتأسيس نظام مدفوعات عالمي مستقل

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر للذكاء الاصطناعي، إلى إنشاء نظام مستقل للمدفوعات الدولية على أساس العملات الرقمية وتقنيات "بلوك تشين".

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وقال الرئيس الروسي، في المؤتمر الدولي "رحلة الذكاء الاصطناعي" الذي عقدت فعالياته في العاصمة موسكو اليوم، إن نظام المدفوعات الدولي يخضع الآن لسيطرة مجموعة ضيقة من الدول، ويعد هذا المجال أحد خطوط الهجوم على روسيا.

وأضاف: "لذلك من الضروري إنشاء نظام جديد للمدفوعات الدولية مستقل عن البنوك وتدخل الدول الثالثة".

ووفقا لبوتين فإن المؤسسات المالية العالمية يتوجب عليها أن تعكس واقع العالم متعدد الأقطاب، وأن تقوم على مبادئ ديمقراطية مفتوحة، وأن تستبعد الإملاء وسوء المعاملة والاحتكار.

وفي ظل ذلك اقترح الرئيس الروسي الجمع بين التقنيات المتقدمة و"خبرة ألف سنة للبشرية" لإطلاق نظام مستقل للمدفوعات الدولية، وكمثال على هذه التجربة، استشهد بوتين بالنظام "الحوالة" الشرقي، الذي قدم، على حد تعبير بويتن، تسويات متبادلة قبل ظهور البنوك بفترة طويلة وما يزال يقدم خدماته.

المصدر: تاس